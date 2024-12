Nuttea : le retour gagnant du vétéran du reggae

information fournie par France 24 • 16/12/2024 à 17:24

Le chanteur guadeloupéen Nuttea présente “Tribulations”, son sixième album qui fait la synthèse de ses 30 ans de carrière. Le reggaeman propose 12 titres vitaminés et inspirés avec du reggae, du ragga & de la dancehall, et collabore avec de grands artistes jamaïcains comme Kabaka Pyramid ("Egaux"), qui a remporté le Grammy de l’album reggae de l’année en 2023. Dans “Tribulations”, Nuttea aborde l’amour ("DHK"), les questions de société ("Marchand de sommeil") et des hommages comme dans la reprise de “Ain't no sunshine” de Bill Withers.