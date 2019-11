Nouvelles productions et catalogue nourrissent la croissance

EuroLand Corporate • 12/11/2019 à 14:40

Xilam est un des leaders de la production de séries animées en France avec 20 programmes originaux dont les emblématiques Oggy et les Cafards, Zig et Sharko ou les Daltons.

Euroland Corporate est l'Achat sur la valeur avec un objectif de cours à 49,00 €.

Xilam bénéficie d'un environnement de marché porteur (multiplication des plateformes vidéos, application de la directive SMA en 2021), d'une excellente visibilité et de leviers sur la rentabilité (préfinancement à plus de 100% des productions et détention d'un catalogue constitué de marques détenues en propre).

Compte tenu des accords passés récemment avec Netflix ou Disney, de l'intégration du studio Cube, de la hausse des volumes de demi-heures produites (+10 demi-heures en 2019, +20 en 2020) et de celui du prix de vente de la demi-heure, Xilam devrait afficher une amélioration de son chiffre d'affaires (TCAM de +13% entre 2018 et 2021) et de sa MOC (+ 10 pts à plus de 35% entre 2018-2021).