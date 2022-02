Nouvelle donne en Afrique de l'Ouest ? Les forces françaises et européennes quittent le Mali

information fournie par France 24 • 17/02/2022 à 21:06

Une page se tourne après neuf ans de lutte anti-terroriste en Afrique. La France et ses partenaires européens annoncent leur retrait militaire du Mali mais affirment vouloir rester engagés au Sahel et dans les pays du golfe de Guinée. Une annonce faite en marge d'un sommet Union Européenne - Union Africaine à Bruxelles. Ce sommet vise notamment à changer la donne des relations entre Africains et Européens. Quel va être l'impact du redéploiement sécuritaire de la France et de l'Europe au Sahel ?