information fournie par France 24 • 15/07/2024 à 00:16

L'AES, Anciennement Alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, Le Niger et Le Burkina Faso a annoncé, le week-end dernier sa volonté de devenir une confédération. De facto les 3 pays ont acté leur divorce d’avec la CEDEAO. Que signifie cette confédération? Quelles conséquences pour les populations? Nous avons décrypté avec Seidik ABBA chercheur et président du CIRES et Gilles YABI Economiste et analyste politique, fondateur du think tank citoyen WATHI