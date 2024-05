Nouvelle-Calédonie : "Tout le monde a l'impression de vivre un cauchemar", explique Jenny Briffa

information fournie par France 24 • 18/05/2024 à 14:48

Au sixième jour d’un mouvement de colère sur l’archipel du Pacifique après le vote de la réforme gouvernementale, les autorités calédoniennes appellent au calme ce samedi 18 mai et à la fin des blocages pour laisser circuler nourriture et médicaments. "La violence actuelle était en partie prévisible" explique Jenny Briffa, autrice, réalisatrice et scénariste calédonienne. "On a mal pris en considération toute cette partie de la jeunesse calédonienne pendant ces 30 dernières années", rajoute-t-elle. Jenny Briffa est invitée de France 24.