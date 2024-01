information fournie par France 24 • 24/01/2024 à 23:05

Info ou Intox s’intéresse à l’élection présidentielle américaine et aux primaires qui ont eu lieu dans le New Hampshire côté démocrate cette fois (même si on parle surtout du vote côté républicain il y en a aussi chez les démocrates, mais l’enjeu est faible). Dans ce contexte des électeurs du New Hampshire ont reçu un message vocal assez étrange : la voix semble être celle de Joe Biden. Mais c'est ce qu'on appelle un "deepfake", une fabrication de l'intelligence artificielle.