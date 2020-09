France 24 • 25/09/2020 à 12:16

Noé Gauchard, représentant de Youth for Climate France, est l'invité du jour. L'organisation, connue pour ses grèves étudiantes à dominante écologiste, participe aujourd'hui et demain aux Journées mondiales d'actions pour une justice écologique et sociale. Pour lui, "face à la dégradation du climat, il faut une culture de la résistance". Rencontre pour Paris Direct.