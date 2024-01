information fournie par France 24 • 10/01/2024 à 10:53

Nicolas Tenzer, géopolitologue et professeur à Sciences Po, publie un nouveau livre intitulé "‘Notre guerre : le crime et l'oubli" (éditions L'Observatoire). Dans cet ouvrage, il analyse l’état d'un monde dans lequel la guerre est omniprésente et notre façon d’y faire face. Il considère que la guerre que mène la Russie en Ukraine et son horizon sont déterminants pour l’avenir de nos démocraties. Entretien.