Nicaragua : les opposants contraints à l'exil pour fuir la répression du président Daniel Ortega

information fournie par France 24 • 07/09/2021 à 16:24

Au Nicaragua, le président Daniel Ortega a fait le vide autour de lui en emprisonnant tous les candidats en mesure de se présenter à l'élection présidentielle du 7 novembre 2021. Plusieurs dizaines de personnalités publiques, chefs de partis, et leaders de mouvements étudiants ont été arrêtés pour "trahison à la patrie". Les opposants n'ont plus que deux options : l'exil ou la prison. Beaucoup d'entre eux fuient au Costa Rica voisin, un pays qui a accueilli plus de 100 000 Nicaraguayens en trois ans.