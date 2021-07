Nasser Kamel (UpM) : les Européens ont eu "des pratiques déplorables au début de la crise Covid-19"

information fournie par France 24 • 23/07/2021 à 11:44

Secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée (UpM) depuis trois ans, Nasser Kamel nous plonge dans la grande bleue pour établir un bilan de santé économique, sanitaire et diplomatique de l'organisation régionale. Dans cette émission enregistrée le 11 juin 2021, il insiste sur le besoin d'un "esprit de solidarité qui commence à s'installer tranquillement, mais il n'y a pas de solidarité complète" entre les rives nord et sud pour répondre aux crises migratoire et environnementale.