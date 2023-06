Nanterre: Macron dénonce l'"inexcusable", la gauche s'indigne, Le Pen appelle à la prudence

information fournie par France 24 • 28/06/2023 à 17:29

Nahel, jeune automobiliste de 17 ans, a été tué mardi matin à Nanterre. Une vidéo, authentifiée par l'AFP, a montré qu'un des deux policiers le tenait en joue, puis a tiré à bout portant. Des "images choquantes" qui "montrent une intervention qui n'est manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre", a fustigé la Première ministre Elisabeth Borne lors des questions au gouvernement au Sénat. Un peu plus tôt, elle avait fait valoir "une exigence absolue de vérité" dans cette affaire pour laquelle la défenseure des droits s'est saisie d'office. Flore Simon, notre chroniqueuse politique, nous en dit plus sur les prises de paroles du gouvernement et de l'opposition.