Nadia Calviño : "L’UE a répondu aux défis unie et déterminée, recette de son succès !"

information fournie par France 24 • 24/05/2024 à 13:47

Nous recevons cette semaine Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), ancienne ministre de l'Économie du gouvernement Sanchez, et vice-présidente de ce gouvernement socialiste espagnol. Elle est la première femme à accéder à la tête de cette grande banque de l’Union européenne, qui a investi plus de 87 milliards d’euros en 2023 en Europe. Transformer la BEI en "Banque verte" au service des technologies et du futur, tout en renforçant l’industrie de la défense européenne : c’est le défi qu’elle s’est fixé depuis sa prise de fonction, en janvier 2024.