Nadège Hubert : "Bien sûr que l'on peut être musulman et laïc"

France 24 • 12/10/2020 à 13:28

La laïcité est-elle menacée en France, et par qui ? Notre invitée Nadège Hubert explore la question dans son livre, coécrit avec Marika Bret et Claude Ardid, "Qui veut tuer la laicité ?", aux éditions Eyrolles. Journaliste indépendante et collaboratrice pour Charlie Hebdo, elle se donne pour but de rappeler le sens et de contextualiser cette notion, qui en France a tendance à si souvent créer la polémique. Elle revient sur le rôle de remparts des politiques contre les atteintes à la laïcité, et sur les amalgames problématiques que la laïcité subit avec l'extrême droite et l'islamophobie.