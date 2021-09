information fournie par France 24 • 01/09/2021 à 18:26

Un duo emblématique du cinéma espagnol, Pedro Almodovar et Penelope Cruz, ouvre la course au Lion d'Or, prélude d'une Mostra de Venise qui mêle cinéma d'auteur et grand noms d'Hollywood, de Ridley Scott à Denis Villeneuve. Les précisions de Ben Croll, journaliste et critique de cinéma.