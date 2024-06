information fournie par France 24 • 14/06/2024 à 14:55

Lors des élections européennes du 9 juin, l’extrême droite a progressé dans plusieurs pays et les conservateurs sont restés en tête dans d'autres, tandis que les partis écologistes ont reculé. Un paysage politique qui ne présage rien de bon pour les droits des femmes et personnes LGBT+ en Europe, des droits souvent déjà menacés parmi les 27. Pauline Godart reçoit Alice Apostoly, co-directrice et co-fondatrice de l'Institut du genre en géopolitique pour faire le point.