Mode masculine : un hymne à l’activisme, à l’architecture et à la joie de vivre

information fournie par France 24 • 27/01/2022 à 17:12

Le défilé Louis Vuitton était le plus attendu de cette saison hommes automne-hiver 2022. Acrobates, athlètes, danseurs ont rendu hommage à Virgil Abloh, le directeur artistique de la marque récemment disparu. Malgré un calendrier réduit pour cause de restrictions sanitaires, de nombreuses jeunes griffes ont réussi à défiler. EgonLab, Georges Wendell et Lukhanyo Mdingi se sont particulièrement distinguées. Quant Kim Jones a probablement signé l’une des plus belles collections pour à Dior Homme.