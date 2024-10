information fournie par France 24 • 14/10/2024 à 18:10

Le cinquième vol de démonstration du Starship de Space X a bel et bien tenu ses promesses en atteignant tous ses objectifs. Le vol a non seulement permis la séparation des deux étages du lanceur et le vol spatial, mais a également abouti à la récupération réussie du booster Super Heavy, lors d’une manœuvre délicate et inédite.