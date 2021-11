information fournie par France 24 • 17/11/2021 à 13:33

Alors même qu'elle dit chercher l'apaisement avec l'Europe, la Russie sème la panique dans la Station Spatiale Internationale en détruisant un satellite à proximité. Que cherche Vladimir Poutine ? On va plus loin avec Christian Makarian et Bruno Daroux. A suivre aussi: la liste des candidats qui s'allonge à peine plus d'un mois avant l'élection présidentielle en Libye.