Migrations : ce type d'accord "n'a jamais fonctionné"

information fournie par France 24 • 15/11/2022 à 12:53

Un an après l’ouverture de l’information judiciaire visant à éclaircir la mort de 27 migrants dans la Manche et mettant en cause les secours, un nouvel accord franco-britannique a été signé ce lundi pour mettre un terme à l’immigration illégale. En quoi celui-ci sera-t-il différent ? Selon Julia Pascual, journaliste au Monde, spécialiste des migrations, invitée de France 24, "depuis plus de 20 ans que ces accords-là sont passés régulièrement, celui-ci ne se démarque pas des précédents, ça n’a jamais fonctionné, on le voit bien aujourd’hui, plus de 40.000 passages par la mer, c’est un échec de cette politique-là". Analyse.