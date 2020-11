Michal Kurtyka : "Il faudra trouver un compromis sur le budget au cours du prochain Conseil"

France 24 • 27/11/2020 à 19:15

Les Premiers ministres hongrois et polonais ont de nouveau affiché leur unité face à Bruxelles, jeudi à Budapest, dans le cadre des discussions sur l'État de droit, réaffirmant leur veto au plan de relance. En pleine bataille européenne aussi sur les objectifs climatiques relancés par le Pacte vert, nous recevons Michal Kurtyka, ministre polonais en charge du Climat et de l'Environnement, au sein du gouvernement conservateur Droit et Justice et candidat au poste de Secrétaire général de l'OCDE.