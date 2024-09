Mexique : dix ans après la disparition des 43 étudiants d’Ayotzinapa, les questions demeurent

information fournie par France 24 • 13/09/2024 à 12:04

C’est le plus grand mystère et probablement le plus grand scandale de ces dix dernières années au Mexique. Le 26 septembre 2014, dans la ville d’Iguala, des policiers tiraient sur des bus, qui transportaient des étudiants de l’École normale d’Ayotzinapa. Dans le chaos de l’action, six personnes dont trois normaliens sont tués, tandis que 43 étudiants sont emmenés par la police, de mèche avec un cartel local. On ne les reverra jamais vivants. Dix ans plus tard, le gouvernement et le système judiciaire mexicains continuent de s’enfoncer dans la confusion pour tenter d'expliquer la tragédie. Nos reporters Laurence Cuvillier, Matthieu Comin et Quentin Duval, ont remonté le fil de cette étrange disparition.