Ménopause : la fin des règles et du tabou

information fournie par France 24 • 27/09/2024 à 16:43

En 2030, un milliard deux cents millions de femmes auront dépassé 50 ans et vivront la ménopause, cette période marquée par la fin de l'ovulation et des règles. Dans cette édition d’Actuelles, Laure Manent reçoit la docteure Micheline Misrahi-Abadou, spécialiste de la fertilité et Mathilde Nême, cofondatrice de l’application Omena. Elles décryptent ce phénomène souvent associé au seuil de la vieillesse et qui s'accompagne de symptômes parfois handicapants. Pourtant, la ménopause est le résultat de la sélection naturelle, un atout que seule une poignée d’espèces de mammifères partagent et qui a permis une meilleure survie du genre humain.