Méditerranée : l'Europe face au défi turc ?

France 24 • 10/09/2020 à 20:13

L'Europe regarde au sud ce jeudi. Conviés par Emmanuel Macron en sommet en Corse, les dirigeants européens du bord de la Méditerranée sont invités par la France à serrer les rangs. En face, la Turquie prospecte et menace : à elle les eaux de la Méditerranée orientale, jusque-là revendiquées par la Grèce. Une zone soupçonnée de renfermer plus de 3000 milliards de mètres cubes de gaz. L'Europe saura-t-elle s'unir et parler d'une même voix face au défi turc ?