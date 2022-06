information fournie par France 24 • 24/06/2022 à 15:46

Mohamed Ben Salmane est en Turquie, 4 ans après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. La fin d'une crise au sein du monde sunnite ? On va plus loin. avec Marie-Roger Biloa et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur la quête d'une majorité en France.