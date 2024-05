information fournie par France 24 • 29/05/2024 à 09:16

Matthieu Vallet, candidat Rassemblement National aux élections européennes et ancien commissaire de police estime avoir rejoint "le parti le plus courageux". Selon lui, l’insécurité est en partie liée à une immigration illégale incontrôlée contre laquelle seul le RN peut apporter la bonne réponse. À moins de deux semaines du scrutin, le Rassemblement national fait la course en tête dans les sondages.