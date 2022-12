Massacre en RD Congo: au moins 131 civils tués par les rebelles du M23, selon l'ONU

information fournie par France 24 • 09/12/2022 à 12:29

Il s'agit de la première enquête officielle menée depuis le massacre de Kishishé et Bambo. Une enquête préliminaire menée conjointement par le bureau des droits de l'Homme de l'ONU et la Monusco. Selon ses conclusions : 131 personnes ont été tuées arbitrairement dans ces deux localités du Rushuru dans l'est de la RDC. Ces tueries sont attribuées à la milice du M23. Les précisons de notre envoyée spéciale à Goma Aurélie Bazzara Kibangula