Massacre du 28 septembre 2009 en Guinée : plus de 60 victimes ont témoigné lors du procès

information fournie par France 24 • 29/09/2023 à 16:36

Un an jour pour jour après l’ouverture du procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Ce jour, selon des ONG, 156 personnes ont été tuées et une centaine de femme violées lors d’un rassemblement contre la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara, le chef de la junte d’alors. Un an après l’ouverture des audiences, les ONG de défense des droits de l’homme se sont exprimées face à la presse.