Massacre de Boutcha près de Kiev : sept nouveaux corps découverts

information fournie par France 24 • 14/06/2022 à 11:10

Après des semaines de combats, l'armée ukrainienne a fini par être repoussée du centre ville de Severodonestk. Les forces russes contrôlent désormais plus de 80 % de cette localité stratégique désormais coupée du reste de l'Ukraine. Le coût humain de la bataille du Donbass a été qualifié de "terrifiant" par Volodymyr Zelensky. Entre 100 et 300 hommes y sont tués chaque jour. Des morts qui viennent s'ajouter aux victimes civils que l'on continue de découvrir plus à l'ouest, près de Kiev.