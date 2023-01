Martinique : la lutte contre le chlordécone se poursuit malgré les obstacles judiciaires

information fournie par France 24 • 09/01/2023 à 13:59

Le parquet de Paris a prononcé un non-lieu dans l'affaire du chlordécone, un pesticide massivement utilisé dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe pendant près de 20 ans. Ce produit très toxique aurait pourtant, selon Santé Publique France, contaminé plus de 90 % des populations de Martinique et de Guadeloupe. Les malades sont nombreux. Les parties civiles vont faire appel contre cette décision qui suscite l'indignation aux Antilles et le combat va aussi se poursuivre sur le terrain.