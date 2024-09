information fournie par France 24 • 27/09/2024 à 13:04

Ce week-end s’est achevé un événement culturel majeur, le Moussem d’Imilchil, qui célèbre la riche culture amazigh du Maroc. Ce rendez-vous met en lumière l’héritage des premiers habitants d’Afrique du Nord, dont la culture, bien que souvent méconnue, est parfois confondue avec celle de l’arabo-musulman. Le Moussem d’Imilchil est ainsi une occasion précieuse de redécouvrir et de valoriser cette identité unique et ses traditions. Reportage Harold Girard et Mariam Mourrabi.