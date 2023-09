Marion Motin présente "The Last Call" à l'Opéra Garnier

information fournie par France 24 • 29/09/2023 à 19:10

Dans ce numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont reçoit Marion Matin. Madonna, Stromae, Dua Lipa ou Christine and the Queens, la liste de ses prestigieuses collaborations est longue… Au point qu'elle est surnommée parfois la chorégraphe des stars. Elle qui vient de la danse hip-hop se lance un nouveau défi. Présenter à l'Opéra de Paris sa dernière création : "The Last Call". Elle nous parle de son travail avec les danseurs classique du corps de ballet, de la parité dans le monde de la danse et de son inspiration, qu'elle puise partout, même dans les mouvements du quotidien.