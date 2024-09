information fournie par France 24 • 06/09/2024 à 20:58

J-2 avant la fin des Jeux paralympiques de Paris. L'engouement du public a bel été bien été au rendez vous; et le regard sur le handicap semble avoir quelque peu évolué, même si beaucoup reste encore à faire. L'invitée de "Au cœur de l'info", la philosophe Marion Chottin, spécialiste de l'Histoire du handicap, et co-autrice de "Jacques Lusseyran, entre cécité et lumière", nous fait le bilan de ces Jeux et questionne le regard de notre société sur le handicap.