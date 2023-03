information fournie par France 24 • 14/03/2023 à 12:01

Marie-Cécile Naves est la directrice de l'observatoire Genre et Géopolitique à l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS). Elle signe "Géopolitique des féminismes", un ouvrage passionnant qui dresse un panoramas des combats féministes d’aujourd’hui dans le monde. Il interroge sur la façon dont ces mouvements s'influencent et se répondent, tout en se heurtant aux mêmes mécanismes de défense.