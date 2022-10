information fournie par France 24 • 13/10/2022 à 20:16

En Afghanistan, les ventes d'enfants mineurs sont en augmentation. L'extrême pauvreté qui touche de nombreuses familles les poussent à marier leurs filles parfois très jeunes à des hommes bien plus âgés. L'association "Too young to wed" ("Trop jeune pour se marier") lutte contre ces mariages forcés et le trafic d'enfants. Elle a notamment aidé la petite Amina, vendue 2 500 dollars à l'âge de 10 ans, à retrouver sa liberté.