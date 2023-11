information fournie par France 24 • 13/11/2023 à 08:08

A la Une de la presse, ce lundi 13 novembre, les réactions aux rassemblements contre l’antisémitisme, hier, en France, où des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées, notamment à Paris. La poursuite de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, et son débordement régional. Une déclaration signée Guillaume Soro. Et de nouveaux noms d’oiseaux.