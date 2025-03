information fournie par France 24 • 30/03/2025 à 21:13

Notre Invité au cœur de l'info est Marc Hecker, directeur adjoint de l’Ifri, l’Institut français des relations internationales. Également rédacteur en chef de Politique étrangère et chercheur au centre des études de sécurité de l’Ifri, il vient nous parler de son roman « Daech au pays des merveilles », qui sortira le 5 avril. Un livre où se mêlent fiction et non fiction autour de cette période des attentats qui ont eu lieu en France. L’histoire se déroule entre 2013 et 2017.