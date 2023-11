information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 03/11/2023 à 14:05

Marc Ferracci, député et vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, était l'invité de l'émission Ecorama du 3 novembre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le reflux de l'inflation, les prévisions de croissance, le déficit budgétaire, et le possible retournement de la courbe du chômage.