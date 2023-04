Manon Aubry (LFI) : "L'enjeu aux européennes, c'est de l'emporter face au RN et aux macronistes"

information fournie par France 24 • 25/04/2023 à 19:40

Manon Aubry, députée européenne La France insoumise et coprésidente du groupe de la Gauche au Parlement européen, est l'invitée de "Mardi politique". Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reviennent sur l’épisode de la réforme des retraites et la stratégie de l’opposition, et évoquent aussi une éventuelle alliance pour les élections européennes sous la bannière de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes).