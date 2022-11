Manifestations chez Foxconn : "c’est une délocalisation tout à fait atypique"

information fournie par France 24 • 24/11/2022 à 17:50

Mécontents des promesses de primes non honorées et d’une politique zéro Covid, les ouvriers de l’usine Foxconn, la plus grande usine de fabrication d’Iphone, sont descendus dans la rue ce mercredi. Selon Jean-François di Meglio, président d’Asia Center et professeur à Sciences Po Paris et Dauphine, invité de France 24, "on est plus du tout dans l’organisation parfaite des premières années de réglage de ces mouvements, on est dans une politique beaucoup plus aléatoire, même si elle se veut drastique, et tout cela complique énormément la tâche des autorités". Décryptage