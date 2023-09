information fournie par France 24 • 26/09/2023 à 16:24

La junte au pouvoir au Mali a annoncé lundi 25 septembre le report de la présidentielle prévue en février 2024 et censée marquer le retour des civils à la tête de ce pays en proie au jihadisme et à une crise multidimensionnelle profonde. Mamadou Ismaïla Konate, ancien ministre malien de la Justice et des droits humains, a réagi à cette annonce sur le plateau de France 24.