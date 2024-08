information fournie par France 24 • 26/08/2024 à 23:47

Au Mali, les questions demeurent au lendemain de la mort d'au moins 20 personnes dans des frappes de drones à Tinzaouatène près de la frontière algérienne. Ce lundi l'armée malienne dit avoir visé des "terroristes" et non des civils comme l'affirme les rebelles du Cadre stratégique et permanent.