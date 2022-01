Mali : Face aux tensions, Jean-Yves Le Drian considère une adaptation du dispositif antijihadiste au Sahel

Les relations ne cessent de se dégrader entre les Européens et la junte malienne qui a fait appel au groupe de mercenaires russes Wagner et a demandé aux forces danoises, engagées dans la force Takuba, de quitter le pays. Jean-Yves Le Drian s'est exprimé vendredi 28 janvier, en indiquant que la France et ses partenaires vont devoir "adapter" leur dispositif antijihadiste au Sahel.