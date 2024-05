information fournie par France 24 • 06/05/2024 à 20:49

Xi Jinping effectue une visite d'État en France durant deux jours où il est notamment question des relations économiques et commerciales entre l'Europe et la Chine, mais aussi de géopolitique et particulièrement de la guerre en Ukraine. Alors face à ces enjeux, quelle diplomatie la France et l'Europe doivent-elles adopter à l'égard de la Chine ?