information fournie par France 24 • 26/04/2024 à 10:17

L'Europe est en danger de "mort" a assuré Emmanuel Macron, à l'occasion d'un nouveau grand discours à la Sorbonne, sept ans après le précédent. Menacée d'une guerre par la Russie, l'UE doit devenir une puissance militaire, selon le président français, mais aussi un géant économique, capable de protéger son économie face à la concurrence sino-américaine et ses frontières face aux pressions migratoires. On va plus loin avec Marc Semo, Bruno Daroux et Pierre Benazet à Bruxelles.