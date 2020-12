Macron face à la jeunesse : covid-19, laïcité, identité au coeur des échanges sur le média Brut

France 24 • 04/12/2020 à 17:34

Le rendez-vous a été repoussé de 24 heures après le décès de Valéry Giscard d'Estaing mais l'échange "direct" entre Emmanuel Macron et une jeunesse frappée par la crise économique et sanitaire a bien eu lieu sur le média en ligne Brut. Les questions environnementales ainsi que les discriminations et les violences policières devraient aussi tenir l'affiche sur le plateau de Brut où le chef de l'Etat sera interviewé notamment par le journaliste Rémy Buisine, récemment mis à terre par des policiers lors de l'évacuation brutale de migrants à Paris.