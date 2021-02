Lynda, un papillon éternel !

France 24 • 05/02/2021 à 12:01

Du haut de ses 25 ans, la jeune Lynda fêtera bientôt déjà ses 10 ans de carrière. Repérée par le label Wati.B, la chanteuse, auteure, compositrice, peut se targuer d'avoir écumé toutes les villes de France et notamment 200 Zéniths en première partie de Gims, Black M et Dadju. Avec 190 millions de vues de ses clips, deux singles d'or et 60 millions de streams, elle vient défendre son premier album solo "Papillon", sur lequel on retrouve Soolking, Dadju, Dofiane, Black M et Eva. Et pour cet épisode c'est Black M qui nous offre une vidéo mystère !