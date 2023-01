information fournie par France 24 • 27/01/2023 à 09:53

Après une année record en 2021, le groupe LVMH fait encore mieux en 2022. Son chiffre d'affaires frôle les 80 milliards d'euros et ses bénéfices sont deux fois plus important qu'avant la crise du Covid-19. Rien ne semble arrêter le numéro un mondial du luxe dirigé par Bernard Arnault, confortablement installé sur le fauteuil d'homme le plus riche du monde.