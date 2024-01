Luttes environnementales en Amazonie : le pétrole au cœur des tensions

information fournie par France 24 • 09/01/2024 à 12:31

Que peuvent les populations locales face aux géants de l’industrie pétrolière en Amazonie ? Doris Buu-Sao, autrice d'un ouvrage intitulé "Le capitalisme au village : pétrole, État et luttes environnementales en Amazonie" (Éd. CNRS) est notre invitée pour en parler. Son travail nous emmène au Nord du Pérou, où de plus en plus de personnes autochtones réclament le droit de travailler dans les exploitations pétrolières, en guise de "réparation" face aux effets délétères de cette industrie sur l'environnement local.