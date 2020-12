Lutte contre le Sida : l'oubliée du Covid ?

France 24 • 01/12/2020 à 20:13

Il concerne plus de 38 millions de personnes à travers le monde. On a tendance à l'oublier mais le VIH tue encore : jusqu'à un million de personnes chaque année. En cette Journée mondiale de lutte contre le Sida, l'agence onusienne chargée de lutter contre la maladie appelle à intensifier l'action à horizon 2025, car le monde a pris du retard. En cause : la pandémie de coronavirus a perturbé le dépistage dans les régions confinées et bouleversé le suivi pour de nombreux patients atteints. La lutte contre le Sida est-elle la grande oubliée du Covid ?