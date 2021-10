Lutte contre le cancer du sein : "la qualité de vie devient la priorité du traitement"

information fournie par France 24 • 20/10/2021 à 15:32

Dr Delphine Loirat, Médecin spécialiste en oncologie à l'Institut Curie, nous rejoint à l'occasion d'Octobre Rose afin d'annoncer une nouvelle génération de traitement pour le cancer du sein et une nouvelle approche innovante qui donne la priorité à la qualité de vie. "On ne va pas regarder uniquement l'efficacité, mais également la qualité de vie des patients et la vision du médicament par le patient". Selon elle, cela passe notamment par la mise en place de "soins de support", c'est-à-dire une prise en charge des aspects physiques, psychologiques ou encore nutritionnels.